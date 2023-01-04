Военные РФ отразили украинскую контратаку в районе Дорожнянки в ДНР

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВСУ предпринимали попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка в ДНР, но не достигли успеха.

"На южно-донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

По его словам, все контратаки были отражены, подразделения армии Украины отброшены на исходные позиции.

"Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой народной республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей", - сказал он.

Конашенков заявил, что на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия.

"За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщил он.

"На красно-лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал Конашенков.

Также он заявил, что в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка (ДНР) уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

По данным Конашенкова, всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.

"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

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