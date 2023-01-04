Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в ноябре обновило минимум за 2,5 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Количество новых ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, в ноябре упало до 46,1 тыс. с 57,9 тыс. месяцем ранее, что является минимальным показателем с июня 2020 года, свидетельствуют данные Банка Англии.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение – до 55 тыс., сообщает Trading Economics.

Между тем в денежном выражении объем выданных ипотечных кредитов в ноябре увеличился до 4,36 млрд фунтов стерлингов ($5,26 млрд) с 3,6 млрд фунтов, превысив прогноз в 3,7 млрд фунтов.

Эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам в позапрошлом месяце увеличилась на 26 базисных пунктов и достигла 3,35% годовых.