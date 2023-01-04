В ЕС посчитали ситуацию с запасами газа в хранилищах лучше, чем в 2016-2018 гг.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) положение с запасами газа в хранилищах государств-членов ЕС считают благоприятным при показателе выше 80%, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"По самым последним цифрам за декабрь наполнение газохранилищ составляло 83%, почти 84%. Мы скоро их освежим, но если рассматривать в сравнении со считающимися ссылочными 2016-2018 годами, то это на 13% выше среднего показателя. Ситуация с запасами газа в хранилищах более благоприятная, чем средняя за те годы", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Другой представитель ЕК Тим Макфи считает, что такое положение объясняется как теплой зимней погодой в нынешнюю зиму, так и мерами, которые принимала Еврокомиссия для облегчения ситуации в условиях энергетического кризиса. При этом он не отрицает предстоящих трудностей следующей зимы.

"Для данного периода года это обнадеживающие цифры. У нас было 80% на 1 ноября прошлого года. Мы превысили эту цель. Эти цифры также объясняются особенно теплой температурой, повлиявшей на спрос на энергию. Запасы обильны", - отметил Макфи.

По его словам, принятые в ЕС обязательные нормы запасов создали "страховочную сетку" на зиму. Представитель ЕК также напомнил о введении механизма коррекции газового рынка, призванного сдерживать цены на газ, и о мерах по диверсификации источников энергоснабжения, планах улучшения энергетической эффективности, сокращения использования ископаемых энергоносителей за счет возобновляемых источников.

"Мы регистрируем рекордные уровни поставок СПГ как альтернативы российскому газу, который мы больше не хотим импортировать. Мы будем уменьшать нашу зависимость от газа, что является решающим для энергетической безопасности, энергетического снабжения и цен на энергию", - сказал Макфи.

При этом он признал: "Что касается следующей зимы, мы знаем, что нас ждут трудности. Мы впервые поставили цель совместных закупок газа и договорились по юридической базе этого решения. Мы не можем почивать на лаврах, так как трудностей будет в достатке".