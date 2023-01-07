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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Лукашенко призвал "сделать шаг навстречу" оппозиционерам, уехавшим из Белоруссии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости "сделать шаг навстречу" оппозиционерам, уехавшим из республики.

"Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем", - сказал Лукашенко во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"Я уверен, что среди сбежавших - люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия
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