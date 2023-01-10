В Белоруссии через полгода вступит в силу закон, позволяющий лишать гражданства за экстремизм

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии во вторник на Национальном правовом интернет-портале опубликованы изменения в закон "О гражданстве Республики Беларусь", которые позволяют лишать гражданства за причастность к экстремистской деятельности и причинение тяжкого вреда интересам государства.

Изменения вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Согласно закону, лицо, достигшее 18-летнего возраста, может быть лишено белорусского гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда (белорусского или иностранного), "подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь". Лишать гражданства смогут в том числе лиц, находящихся за пределами Белоруссии.

Лишать гражданства будут также лиц, поступивших "на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства".

Закон вводит обязанность принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство. Отказ от принесения присяги будет являться основанием для отмены соответствующего решения.

"Решение о приобретении гражданства Республики Беларусь отменяется, если лицо отказалось от принесения Присяги", - говорится в законе.

Документ также обязывает граждан Белоруссии уведомлять компетентные органы о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве. Информация должна быть предоставлена "в течение трех месяцев со дня получения соответствующих документов".