Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

В Белоруссии через полгода вступит в силу закон, позволяющий лишать гражданства за экстремизм

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии во вторник на Национальном правовом интернет-портале опубликованы изменения в закон "О гражданстве Республики Беларусь", которые позволяют лишать гражданства за причастность к экстремистской деятельности и причинение тяжкого вреда интересам государства.

Изменения вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Согласно закону, лицо, достигшее 18-летнего возраста, может быть лишено белорусского гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда (белорусского или иностранного), "подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь". Лишать гражданства смогут в том числе лиц, находящихся за пределами Белоруссии.

Лишать гражданства будут также лиц, поступивших "на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства".

Закон вводит обязанность принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство. Отказ от принесения присяги будет являться основанием для отмены соответствующего решения.

"Решение о приобретении гражданства Республики Беларусь отменяется, если лицо отказалось от принесения Присяги", - говорится в законе.

Документ также обязывает граждан Белоруссии уведомлять компетентные органы о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве. Информация должна быть предоставлена "в течение трех месяцев со дня получения соответствующих документов".

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Что случилось этой ночью: вторник, 10 января

Военная операция на Украине

Франция и Польша настаивают на передаче Германией танков Leopard Украине

Франция и Польша настаивают на передаче Германией танков Leopard Украине

Неудачей закончился первый запуск ракеты с территории Великобритании

Военная операция на Украине

Politico сообщило о возможности поставки США Украине боевых машин пехоты Stryker

Ученые сообщили о плановом восстановлении озонового слоя Земли

Ученые сообщили о плановом восстановлении озонового слоя Земли

Власти Саудовской Аравии отменят COVID-ограничения на хадже 2023 года

Американские самолеты C-17A сертифицированы на перевозку новой ядерной авиабомбы в Европу

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });