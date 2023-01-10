Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Польша попросила США оказать давление на Германию по проблеме военных репараций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Варшава обратилась к конгрессу США с призывом оказать давление на Берлин по делу о германских репарациях Польше за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.

"Сегодня мы обращаемся к конгрессу США, в частности, к сенатору Бенджамину Кардину, который возглавляет Хельсинскую комиссию конгресса, к конгрессмену Грегори Миксу, который возглавляет комиссию по иностранным делам, к Марси Каптур, которая руководит группой польско-американской дружбы в конгрессе, с просьбой, которая касается поддержки со стороны США по проблеме, связанной с возмещением ущерба, нанесенного Польше в годы Второй мировой войны", - приводит польское радио слова заместителя главы польского МИД Аркадиуша Мулярчика.

По его словам, "по сей день Германия не возместила Польше ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, граждане Польши также не получили никаких компенсаций".

"Исходя из этого, мы считаем крайне важным привлечь к этому вопросу конгресс США и проинформировать об этом американских законодателей, в частности, Хельсинкскую комиссию, основной целью которой является соблюдение верховенства права, демократии и прав человека. Мы считаем, что комиссия является подходящей площадкой для обсуждения", - отметил Мулярчик.

Замглавы МИД Польши напомнил, что польское внешнеполитическое ведомство уже обратилось с аналогичными инициативами к ряду международных организаций - в частности, к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам-членам Совета Европы, НАТО и ЕС.

В миреМИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлнМИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлнЧитать подробнее

В начале октября 2022 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила польскому коллеге Збигневу Рау, что Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Польше репарации за Вторую мировую войну.

"Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт", - заявила Бербок по итогам обсуждения этой темы в правительстве Германии. Таким стал ответ МИД ФРГ на ноту, направленную польским внешнеполитическим ведомством, в которой запрашивалось около $1,3 триллиона в качестве репараций за материальный и другой ущерб, который Германия нанесла Польше за время оккупации в 1939-1945 годы.

Польша Германия США Аркадиуш Мулярчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Сапегу

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });