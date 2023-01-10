Молдавия получила из Германии первые машины из партии БТР "Пиранья"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Молдавия получила из Германии первые машины из партии бронетранспортеров "Пиранья", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Молдавии.

В сообщении нет данных о числе полученных бронетранспортеров, как и об общем числе БТР, которые предполагается получить. Известно только, что бронетранспортеры были доставлены в Кишинев от КПП Албица-Леушены на границе с Румынией в специальных трейлерах. Пользователи социальных сетей разместили видеоролики, на котором зафиксировано движение трех таких трейлеров.

Министерство обороны обещало предоставить более полную информацию в четверг, пригласив журналистов в воинскую часть для показа полученной техники.

Согласно сообщению, "правительство Германии предоставит Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья" и другую технику для модернизации возможностей Национальной армии". Это предусмотрено соглашением, подписанным между министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года.

В ходе визита в Кишинев министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила тогда, что немецкая сторона "готова активизировать помощь Молдавии и оказать помощь в обучении и предоставлении вооружения, чтобы справиться с текущей ситуацией".

"Мы поможем Молдавии закупить военные дроны и другое оборудование. Мы обсуждаем детали сотрудничества с экспертами, поэтому я не могу сообщить подробности, но заверяю, что мы найдем возможности", - сказала Ламбрехт.

В 2023 году расходы Молдавии на обороны вырастут на 68%. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в декабре, что согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличится на 649,9 млн леев (около 32 млн. евро). По его словам, для достижения ощутимых результатов в области укрепления обороноспособности, военный бюджет Молдавии должен быть увеличен.

"Для того, чтобы произошли реальные изменения, нормальный военный бюджет должен составлять 1-2% от ВВП на протяжении 5-7 лет (в 2022 г. ВВП Молдавии был на уровне $13,5 млрд, а бюджет составлял 0,5% от ВВП - ИФ)", - отметил Носатый.