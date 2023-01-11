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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Сменился глава МИД Нагорно-Карабахской республики

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян произвел кадровые перестановки в правительстве и отправил в отставку и.о. министра иностранных дел Давида Бабаяна. Главой МИД назначен Сергей Казарян, сообщила пресс-служба президента НКР.

Ранее Казарян был постоянным представителем НКР в Армении.

Армен Мангасарян назначен министром социального развития и миграции, Србуи Арзуманян - министром юстиции, Арам Саргсян - министром градостроительства.

Нагорный Карабах НКР Армения Араик Арутюнян Сергей Казарян Давид Бабаян
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