Сменился глава МИД Нагорно-Карабахской республики
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян произвел кадровые перестановки в правительстве и отправил в отставку и.о. министра иностранных дел Давида Бабаяна. Главой МИД назначен Сергей Казарян, сообщила пресс-служба президента НКР.
Ранее Казарян был постоянным представителем НКР в Армении.
Армен Мангасарян назначен министром социального развития и миграции, Србуи Арзуманян - министром юстиции, Арам Саргсян - министром градостроительства.