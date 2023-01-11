Инфляция в Молдавии в 2022 году превысила 30%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уровень инфляции в Молдавии по итогам 2022 года составил 30,24%, что является рекордным показателем для республики с начала века, сообщило Национальное бюро статистики республики.

Отмечается, что больше всего за минувший год подорожали услуги населению - в среднем на 43,97%. Далее следуют продукты питания, цены на которые возросли на 31,8% и непродовольственные товары - 19,94%.

Сильнее всего подорожала электроэнергия - в 2,7 раза, уголь - в 2,1 раза, газ - в 1,8 раза.

Минэкономики прогнозировал в начале 2022 года инфляцию в 15,7%, а в ноябре изменил прогноз на 34,6%.