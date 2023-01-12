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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Парламент Эстонии отказался денонсировать конвенцию о запрете противопехотных мин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожать. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе парламента.

Законопроект внесла группа депутатов. Парламент отклонил его в первом чтении, что означает отказ от его дальнейшего рассмотрения.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что "выполнение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии и ослабляет ее обороноспособность. "Эстония также не может допустить, чтобы в случае войны другие страны, которые воздержались от присоединения к Оттавской конвенции, могли использовать противопехотные мины на территории Эстонии, а мы не можем", - указали авторы инициативы.

Они также предложили, чтобы Эстония в одностороннем порядке взяла на себя обязательство воздерживаться от продажи или иной передачи противопехотных мин другим странам и заявила, что не будет применять противопехотные мины за пределами своей территории.

Парламент Эстонии ратифицировал Оттавскую конвенцию в марте 2004 года, за несколько недель до того, как Эстония стала полноправным членом НАТО.

Эстония Оттавская конвенция НАТО
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