Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Более 17 млн тонн украинского продовольствия доставлено в рамках зерновой инициативы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Два сухогруза с украинской пшеницей и ячменем направляются в Тунис и Ливию, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"12 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 56 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Lady Litel доставит 31 тыс. тонн пшеницы в Ливию, сухогруз East Wind I переправит 25 тыс. тонн ячменя в Тунис.

В порты Украины также направляются два судна, которые в четверг прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 77 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 12 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 001 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 272 судов: 637 на прибытие в украинские порты и 635 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

МАГАТЭ намерено договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины

МАГАТЭ намерено договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины

Омбудсмены РФ и Украины обсудили поиск гражданских лиц и воссоединение семей

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

На севере Швеции нашли крупнейшие в регионе залежи редкоземельных металлов

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Более половины бразильцев считают Болсонару ответственным за вандализм его сторонников

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });