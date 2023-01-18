Военный комитет НАТО соберется в Брюсселе на уровне начальников генштабов стран-союзниц

Будут обсуждаться вызовы безопасности и Украина

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Высший военный орган НАТО - Военный комитет будет заседать в Брюсселе 18-19 января, объявила штаб-квартира Североатлантического альянса.

"Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов позволит 32 начальникам штабов обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Вместе с начальниками генштабов 30 государств-членов организации во встрече примут участие их коллеги из стран-кандидатов на вступление в альянс - Швеции и Финляндии.

Председательствовать на совещании будет глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи и верховного главнокомандующего ОВС по трансформации генерала Филиппа Лавиня.

В отсутствие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, участвующего в те же дни во Всемирном экономическом форуме в Давосе, на первом заседании Военного комитета выступит его заместитель Мирча Джоанэ, чтобы "представить последние политические цели и обсудить вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим альянсом".

Верховный главнокомандующий ОВС по трансформации Филипп Лавинь возглавит в среду второе заседание дня. Основное внимание на нем будет уделено событиям на Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил.

Военачальники стран-союзниц "обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический альянс от всех вызовов в настоящее время и в будущем". Это, согласно коммюнике, будет включать "обсуждение многодоменных операций, цифровой трансформации и функциональной совместимости".

На третьем заседании дня будет председательствовать Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, который представит обновленную информацию о реализации альянсом Концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

Как объясняют в штаб-квартире НАТО, эта стратегия "обеспечивает общую основу для военных действий в условиях мира, кризиса и конфликта". Она тесно увязывает национальные планы с военными планами НАТО и учитывает угрозы и вызовы, характерные для конкретных регионов.

Четвертая сессия в среду будет посвящена поддержанию боеготовности вооруженных сил НАТО, развитию военного потенциала, военным запасам и логистике.

"На первом заседании второго дня начальники штабов встретятся со своими оперативными партнерами по силам в Косово (KFOR) - Австрией, Арменией, Ирландией, Молдавией, Украиной, Финляндией, Швейцарией, Швецией", - говорится в сообщении штаб-квартиры НАТО.

Затем Военный комитет рассмотрит действия небоевой миссии НАТО по наращиванию потенциала в Ираке со своими партнерами - Австралией, Финляндией и Швецией. Военачальники обсудят "усилия миссии по оказанию помощи Ираку в обеспечении большей стабильности, создании его институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма".

"На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся поддержку Украины со стороны НАТО", - объявили в Брюсселе.