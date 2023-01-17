Президент США и премьер Нидерландов обсудили поддержку Украины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер Нидерландов Марк Рютте во вторник обсудили в Вашингтоне дальнейшую поддержку Украины, сообщает Белый дом.

"Они обсудили нашу постоянную политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, а также - поддержку, оказываемую ей в сфере безопасности...", - говорится в заявлении администрации Байдена по итогам переговоров.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщил со ссылкой на сказанные в Вашингтоне слова Рютте, что Нидерланды решили передать Украине один ЗРК Patriot. В заявлении Белого дома по итогам переговоров не говорится о конкретных планах США и Нидерландов по дальнейшей передаче вооружений Киеву.