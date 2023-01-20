Астронавты вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский астронавт Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката в пятницу после многочасового выхода в открытый космос для выполнения монтажных работ вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Астронавты выходили в открытый космос из модуля Quest американского сегмента МКС для работ по модернизации системы энергоснабжения. Выход, начавшийся в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 16:14 по Москве), продлился почти семь часов.

Они смонтировали на правой стороне фермы МКС кронштейны для новых мощных солнечных панелей IROSA, пара которых будет доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года была установлена еще одна пара панелей, которую доставил на МКС грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели уже поставляют станции дополнительную электроэнергию. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Устанавливаемые рядом с восемью старыми они повысят мощность энергосистемы со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт JAXA Коити Ваката.