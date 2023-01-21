Талибы заявили о готовности создать специальные силы для защиты проекта газопровода ТАПИ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что готово создать специальные силы для обеспечения безопасности транснационального проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).

"С восстановлением Исламского Эмирата Афганистана (правительство талибов - ИФ) в стране была обеспечена полная безопасность, что дает больше возможностей для реализации этого проекта сейчас, чем когда-либо прежде", - говорится в заявлении аппарата вице-премьера правительства талибов по экономическим вопросам.

"В случае необходимости Исламский Эмират готов сформировать специальную силу для защиты проекта. Исламский Эмират Афганистан рассматривает восстановление страны и оживление ее экономической инфраструктуры как свою обязанность и считает, что политическое, безопасное и экономическое процветание региона является общей ответственностью государств-членов", - говорится в заявлении.

В официальном заявлении по экономическим вопросам относительно ТАПИ и других национальных проектов, опубликованном в субботу вечером, говорится, что "значительный экономический проект на региональном уровне был инициирован еще во время первого правления талибов в Афганистане (1996-2001 гг.), "но американская оккупация Афганистана вызвала задержку в его завершении".

Во вторник, 17 января, генеральный директор ТАПИ - Pipeline Company Limited (TPCL) Мухамметмырат Аманов во главе делегации Туркменистана встретился в Кабуле с руководством силового блока движения: представителями МВД, Минобороны и Главного управления разведки талибов.

"Директор Департамента общественной защиты Министерства внутренних дел мавлави Хамас в своем выступлении заверил, что проект ТАПИ является жизненно важным для афганского народа и что Исламский Эмират сделает все возможное для обеспечения его безопасности", - сообщил пресс-центр МВД талибов.

Проект ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) предусматривает строительство транснационального газопровода, проходящего через четыре страны. Газопровод мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от туркменского месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность газопровода - 1 814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы с Индией.