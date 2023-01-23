Запасы газа в Европе упали до 78%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европа наращивает расход газа из подземных хранилищ на фоне понижения температуры воздуха и снижения выработки ветрогенерации. В пятницу расход газа из ПХГ почти приблизился к норме – среднему уровню за последние пять лет. Все это оказало поддержку ценам на газ на европейском рынке.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 24,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Понижение температуры воздуха и обвал ветрогенерации вызвало рост котировок газа на 13% всего за один торговый день пятницы. При этом перед выходными цены обычно корректируются вниз. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся по $770 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) – $814; а фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) – $605.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила в среднем 18% энергобаланса по ЕС по сравнению с 29% в среднем за неделю с 9 по 15 января, сообщает ассоциация WindEurope. При этом в пятницу 20 января показатель был минимальным за последний месяц – всего 12,8%.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 78,35% – это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 21 января запасы сократились на 0,52 процентного пункта (это был выходной день, когда потребление снижается). Днем ранее - в пятницу 20-го - запасы "похудели" на 0,62 п.п., что является новым максимумом за последнюю неделю.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 62% при среднем показателе за декабрь 67%. Январский импорт СПГ снижается по отношению к декабрьскому на 5%.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к объекту в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене - как минимум до конца января не будет работать из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 13 января) они снова немного сократились – на 200 млн куб. м. Расход запасов минимален благодаря сохраняющейся теплой погоде.

Текущий уровень резервов составляет 59%, что почти соответствует среднему показателю за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.