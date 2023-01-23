Япония планирует за пять лет увеличить оборонный бюджет вдвое до $332 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Япония планирует увеличить оборонный бюджет примерно в два раза в ближайшие пять лет. Об этом заявил в понедельник японский премьер Фумио Кисида.

Выступая на пленарном заседании парламента с программной речью, он объявил о планах нарастить оборонный бюджет до $332 млрд, а также усилить возможности Японии в киберпространстве и разведдеятельности.

По словам премьера, Япония столкнулась с "самой серьезной и сложной" с конца Второй мировой войны ситуацией в сфере безопасности.

Вместе с тем Кисида указал, что приоритетом Японии должна стать "активная дипломатия", но "для ее поддержки требуется оборонная мощь".

В своей речи он также коснулся темы энергетической безопасности. Он пообещал, что правительство будет способствовать строительству реакторов нового поколения на АЭС и продлению сроков эксплуатации ядерных реакторов.

Говоря о внутренней политике, Кисида также заявил о намерении принять решительные меры для изменения ситуации с сокращающимися темпами рождаемости, в частности, увеличить финансовую поддержку семей с детьми.

"Мы должны создать экономическое общество, ориентированное на детей, и изменить уровень рождаемости", - сказал он.

Западные СМИ отмечают, что население Японии составляет 125 млн человек, оно сокращается последние 14 лет. По прогнозам, к 2060 году оно может уменьшиться до 86,7 млн человек.