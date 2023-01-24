Средства ПВО развёрнуты в Сирии на восстановленном аэродроме "Джейрах"

В церемонии принял участие командующий российской военной группировкой в республике генерал-полковник Андрей Сердюков

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские и сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) развёрнуты на восстановленном в северной части арабской республики аэродроме "Джейрах", который был разрушен в ходе боевых действий, сообщило министерство обороны РФ.

"Восстановлено более девяти километров фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона аэродрома. Развёрнуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны вооружённых сил Сирии", - говорится в сообщении.

По оценке ведомства, "это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и военно-воздушных сил (ВВС) Сирии".

"На аэродроме восстановлены светотехническое оборудование и элементы лётного поля, позволяющие принимать все типы военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехнического обеспечения полётов, наличие которых обеспечивает приём и выпуск воздушных судов в дневное и ночное время", - отмечается в сообщении.

"Совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме "Джейрах" позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики (САР)", - говорится в пресс-релизе.

Аэродром был восстановлен российскими и сирийскими военнослужащими.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий группировкой войск (сил) Вооружённых сил РФ в САР герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны республики корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас. Также присутствовали военнослужащие России и Сирии, почётные гости, говорится в сообщении.

"В ходе церемонии состоялась демонстрация боевых возможностей самолётов и вертолётов ВКС России и ВВС Сирии. Подразделения специального назначения сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолётов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника. Кроме того, сирийские десантники выполнили прыжки с российскими парашютными системами "Арбалет-2" с флагами РФ и САР, видов и родов войск двух стран", - говорится в сообщении.