Посол РФ в США Антонов встретился в Вашингтоне с новым американским послом в Москве Трейси

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов провел в понедельник в российском посольстве встречу с новой главой американской дипмиссии в Москве Линн Трейси перед ее отъездом в РФ.

"В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси", - сообщили журналистам в российском посольстве.

Детали встречи не раскрываются.

Ранее сообщалось, что новый посол США в РФ Трейси, как ожидается, прибудет в Москву в ближайшие дни.

21 декабря 2022 года сообщалось, что верхняя палата Конгресса США - Сенат - утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси стала первой женщиной-послом США в России.