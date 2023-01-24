Что случилось этой ночью: вторник, 24 января

Стрельба в Калифорнии, Фонд Андрея Сахарова признан нежелательным, посол РФ должен покинуть Латвию через месяц

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну. По словам министра иностранных дел Латвии, решение принято в знак солидарности с Эстонией.

- Американский "Фонд Андрея Сахарова" признан нежелательным в РФ. Об этом сообщила Генпрокуратура.

- Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии. Четыре человека были убиты на грибной ферме и трое - в автотранспортной компании.

- Герасимов назвал угрозой военной безопасности РФ стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Этой угрозой он объяснил корректировку плана развития Вооруженных сил РФ.

- Посол РФ в США Антонов встретился с новым американским послом в Москве Трейси. Встреча прошла в США перед отъездом Трейси в РФ.