Уолл-стрит закрылась ростом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний.

Кроме того, участники рынка оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Тем временем розничные продажи в зимний праздничный сезон 2022 года в США увеличились на 5,3% - до $936,3 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Результат оказался хуже ожидавшегося повышения на 6-8% из-за сохраняющейся высокой инфляции и роста процентных ставок. Среднегодовые темпы подъема за предыдущие десять лет составляют 4,9%.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли на 1%. Компания инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении Microsoft. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры об инвестициях и что Microsoft намерена вложить $10 млрд в течение нескольких лет.

Акции Baker Hughes Co. подешевели на 1,5%. Американская нефтесервисная компания в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.

Бумаги General Motors Co. (GM) выросли на 3,1%. Американский автопроизводитель и южнокорейская LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США, сообщает The Wall Street Journal.

Акции Western Digital Corp. подорожали на 8,7% на сообщении агентства Bloomberg о том, что производитель устройств хранения данных продвигается в переговорах по слиянию с Kioxia Holdings Corp.

Цена бумаг Amazon.com Inc. увеличилась на 0,3%. Американский интернет-ритейлер планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.

Акции Salesforce Inc. подорожали на 3,1%. Американская инвесткомпания Elliott Management Corp. приобрела пакет акций поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами общей стоимостью в несколько миллиардов долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Бумаги шведской Spotify Technology в Нью-Йорке подорожали на 2,1%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса подтвердил сообщения в СМИ о новом сокращении штата. В сообщении компании говорится, что она планирует сократить около 6% персонала.

Акции Evoqua Water Technologies Corp. подскочили на 15,2% на новости, что компанию, занимающуюся водоочисткой и отведением сточных вод, приобретает конкурирующая Xylem Inc. за $7,5 млрд. Бумаги Xylem упали на 8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 254,07 пункта (0,76%) и составил 33629,56 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 47,20 пункта (1,19%) - до 4019,81 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 223,98 пункта (2,01%) и составил 11364,41 пункта.