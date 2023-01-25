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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Tesla инвестирует $3,6 млрд в расширение "гигафабрики" в Неваде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Tesla планирует потратить $3,6 млрд на расширение "гигафабрики" в штате Невада, где производятся аккумуляторы для электромобилей и другие компоненты.

План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе – массовым производством электрического грузовика Semi, сообщает Market Watch.

Как ожидается, это позволит создать дополнительно 3 тыс. рабочих мест.

Мощности нового завода по выпуску аккумуляторов позволят ежегодно выпускать батареи для 2 млн автомобилей, отмечают в Tesla.

Согласно опубликованным в начале января данным, компания увеличила поставки электромобилей в минувшем году на 40%, до 1,31 млн единиц. Эксперты ожидают, что в 2023 году они повысятся до 1,92 млн

Tesla опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и весь прошедший год 25 января.

Акции компании теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 54%.

Tesla США Невада
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