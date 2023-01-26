Канада начала рассматривать возможность предоставления Украине четырех танков Leopard 2

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Канада рассматривает возможность предоставления Украине танков Leopard 2, сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным собеседников, речь идет о поставке Украине четырех танков Leopard 2. Один из источников уточнил, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка А4 - самый старый из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Канада купила A4s у Нидерландов во время Афганской войны.

По словам источников, правительство может объявить о предоставлении танков уже в четверг.

Однако окончательного решения еще не принято, отметили источники.

Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство окажет больше поддержки Украине, но отказался присоединиться к союзникам в объявлении о передаче танков.

"Я не буду делать объявление сегодня, но я могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно смотрим на то, что еще мы можем сделать для поддержки Украины", - заявил Трюдо.