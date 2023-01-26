Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Канада начала рассматривать возможность предоставления Украине четырех танков Leopard 2

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Канада рассматривает возможность предоставления Украине танков Leopard 2, сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным собеседников, речь идет о поставке Украине четырех танков Leopard 2. Один из источников уточнил, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка А4 - самый старый из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Канада купила A4s у Нидерландов во время Афганской войны.

По словам источников, правительство может объявить о предоставлении танков уже в четверг.

Однако окончательного решения еще не принято, отметили источники.

Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство окажет больше поддержки Украине, но отказался присоединиться к союзникам в объявлении о передаче танков.

"Я не буду делать объявление сегодня, но я могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно смотрим на то, что еще мы можем сделать для поддержки Украины", - заявил Трюдо.

Канада Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

США намерены произвести для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });