Токаев предложил на пост председателя сената Казахстана кандидатуру прежнего спикера

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя сената парламента кандидатуру прежнего спикера палаты Маулена Ашимбаева.

"Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева", - сказал Токаев на заседании сената парламента в четверг.

По словам президента, Ашимбаев на этом посту "уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны".

Ашимбаев в мае 2020 года был назначен депутатом сената парламента, избран председателем сената шестого созыва. 28 января ему исполнится 52 года.

Согласно Конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената.