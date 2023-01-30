Более 1 млн человек ожидают на акциях протеста во вторник во Франции

Акция протеста против пенсионной реформы в Париже Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во Франции ожидают, что свыше 1 млн человек примут участие во вторник в запланированных по всей стране акциях протеста против пенсионной реформы, сообщает газета Le Figaro.

По ее оценкам, число участников может достигнуть 1,2 млн человек.

Помимо Парижа, демонстрации запланированы в таких городах, как, например, Тулуза, Марсель, Лион, Монпелье.

Для обеспечения порядка во вторник привлекут 11 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Около 4 тыс. из них будут работать в столице.

Предыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.

10 января премьер-министр страны Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.