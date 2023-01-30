Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Более 1 млн человек ожидают на акциях протеста во вторник во Франции

Более 1 млн человек ожидают на акциях протеста во вторник во Франции
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во Франции ожидают, что свыше 1 млн человек примут участие во вторник в запланированных по всей стране акциях протеста против пенсионной реформы, сообщает газета Le Figaro.

По ее оценкам, число участников может достигнуть 1,2 млн человек.

Помимо Парижа, демонстрации запланированы в таких городах, как, например, Тулуза, Марсель, Лион, Монпелье.

В миреПремьер Франции исключила уступки противникам повышения пенсионного возрастаЧитать подробнее

Для обеспечения порядка во вторник привлекут 11 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Около 4 тыс. из них будут работать в столице.

Предыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.

10 января премьер-министр страны Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв теракта в Пакистане превысило 40 человек

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красный Крест заявил о неготовности мирового сообщества к угрозе новых эпидемий

Красный Крест заявил о неготовности мирового сообщества к угрозе новых эпидемий

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году
Пандемия коронавируса

В ВОЗ по-прежнему считают высоким уровень распространения COVID-19

В Пешаваре при взрыве в мечети погибли люди

В Пешаваре при взрыве в мечети погибли люди

Украина ввела санкции против "Уралкалия" и еще свыше 180 компаний из РФ и Белоруссии

Военная операция на Украине

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Brent подешевела до $86,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });