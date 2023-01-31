РФ заняла второе место по турпотоку в Турцию в 2022 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Более 44 млн иностранных туристов посетили Турцию в 2022 году, из них 5,2 млн – россияне, следует из статистики министерства по культуре и туризму страны.

Россия по итогам 2022 года заняла второе место среди стран по турпотоку в Турцию. Доля граждан РФ в иностранном турпотоке составляет 11,7%.

С небольшим отрывом впереди оказалась Германия, откуда приехали 5,67 млн туристов (доля 12,7%). Великобритания заняла третье место (3,37 млн и доля 7,5%). В топ-5 также вошли Болгария (2,8 млн) и Иран (2,3 млн).

По данным министерства, турпоток из России в декабре составил 287,4 тыс., это вдвое больше, чем годом ранее. Страна заняла первое место по турпотоку в этом месяце, опередив Болгарию (260,7 тыс.), Германию (197,8 тыс.), Иран (145,8 тыс.) и Грузию (143,3 тыс.). Всего в декабре 2022 года Турцию посетили почти 2,4 млн путешественников.

За 2022 год Турцию посетили 44,56 млн иностранных туристов, это на 80% больше, чем годом ранее и на 1% меньше чем в допандемийном 2019 году.

Большинство иностранных туристов в январе-декабре приезжали в страну через Стамбул – 16 млн или 35,9%. Второе место заняла Анталья (12,8 млн или 28,8%). Замыкает тройку провинция Эдирне (4,6 млн или 10,4%). Далее следуют Мугла (2,9 млн) и Артвин (1,7 млн).