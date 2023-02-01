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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

На Военно-Грузинской дороге временно запретили движение большегрузов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Запрещен проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 18:00 по Москве 1 февраля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

31 января проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды закрывали дважды.

Грузия Военно-Грузинская дорога Владикавказ Верхний Ларс Северная Осетия
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