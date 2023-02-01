На переговорах в Киеве обсудят процесс вступления Украины в ЕС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Саммит ЕС-Украина 3 февраля будет не самым простым, тогда как цель состоит в подтверждении статуса этой страны в качестве кандидата на вступление в союз, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Наши отношения с Украиной являются для нас приоритетом. (...) Проведение этого саммита в Киеве представляет собой очень ясный сигнал (...). Это сигнал, в первую очередь адресованный украинцам, как знак поддержки нашим личным присутствием. Но это также сигнал России, и сигнал в адрес всех стран мира, с которыми мы много обсуждаем, в частности в ООН, в Нью-Йорке, резолюции по различным темам, особенно по вопросам мира", - сказал собеседник СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой встречи в верхах, которая предварительно ожидается в Киеве.

Он назвал основную тематику предстоящего саммита. Это процесс вступления Украины в Европейский союз; реакция на украинские события, включая обсуждение мирного плана президента Владимира Зеленского; восстановление страны и глобальная продовольственная безопасность.

По вопросу об интеграции Украины в ЕС ожидается заявление саммита. "Европейский союз готов принять решения по последующим этапам, как только Украина выполнит необходимые условия. Со своей стороны (Европейская) комиссия определила семь областей реформ, которые должны быть реализованы украинскими властями. (...) Весной комиссия должна провести обзор (проделанной работы - ИФ)", - отметил функционер ЕС.

Отвечая на вопрос об обсуждении темы вступления Украины в ЕС, пояснил он, предполагается оценить проделанный прогресс и указать на то, что еще предстоит сделать. "Но, помимо этого, в широком понимании процесса вступления все будет происходить, как для всех других стран-кандидатов в рамках пакета мер по расширению ЕС (...). Процесс вступления сложен. (...) Трудно сократить периоды (подготовки к вступлению). Это будет делаться как с другими кандидатами", - сказал высокопоставленный источник.

В ответ на дополнительный вопрос о возможностях ускорения процесса вступления Украины в ЕС он заявил: "Украина станет государством-членом Европейского союза, когда она будет отвечать всем условиям. Бесполезно спекулировать за пределами этого правила".