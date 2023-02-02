Астронавты вышли в открытый космос с МКС для проведения монтажных работ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский астронавт НАСА Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката в четверг вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило НАСА.

Выход астронавтов в космический вакуум из шлюзовой камеры Ouest американского сегмента МКС начался в 07:45 по времени Восточного побережья США (в 15:45 по Москве). Он продлится около семи часов.

Астронавтам предстоит завершить монтаж на правой стороне фермы МКС креплений для новых мощных солнечных панелей IROSA, который они начали в ходе предыдущего выхода в открытый космос 20 января. Пара новых панелей будет доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара мощных солнечных панелей IROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года астронавтами была установлена еще одна пара панелей, которая была доставлена на МКС грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели уже поставляют дополнительную электроэнергию станции. Всего к МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации ее энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает НАСА, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт JAXA Коити Ваката.