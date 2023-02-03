Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Не менее десяти человек стали жертвами ледяного шторма на юге США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На юге Соединенных Штатов в результате мощного ледяного шторма погибли, по меньшей мере, десять человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии, сообщают американские СМИ.

Лед, мокрый снег и снег в южные штаты принес четырехдневный холодный фронт.

"Хотя на Юге и Среднем Юге ледяной дождь уже прекратился, опасность сохраняется, поскольку таяние льда все еще может привести к поломке деревьев и веток", - предупредила Национальная метеорологическая служба.

Кроме того, ожидается, что в северных штатах страны температура воздуха в некоторых местах упадет ниже нуля.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над США заметили, предположительно, разведывательный аэростат КНР

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

США против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран

Приднестровье назвало "актом агрессии" включение в УК Молдавии наказания за сепаратизм

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Германия в пятницу перезапустит одно из крупнейших ПХГ Европы, остановленное из-за аварии

Вучич заявил, что отказ от западного плана по Косово приведет к изоляции Сербии

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

Израильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с Израилем

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });