Не менее десяти человек стали жертвами ледяного шторма на юге США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На юге Соединенных Штатов в результате мощного ледяного шторма погибли, по меньшей мере, десять человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии, сообщают американские СМИ.

Лед, мокрый снег и снег в южные штаты принес четырехдневный холодный фронт.

"Хотя на Юге и Среднем Юге ледяной дождь уже прекратился, опасность сохраняется, поскольку таяние льда все еще может привести к поломке деревьев и веток", - предупредила Национальная метеорологическая служба.

Кроме того, ожидается, что в северных штатах страны температура воздуха в некоторых местах упадет ниже нуля.