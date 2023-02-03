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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В Японии сухогруз затонул после столкновения с другим судном

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пропали без вести в результате столкновения у побережья префектуры Эхимэ на юге Японии двух грузовых судов, одно из которых затонуло, сообщает японский телеканал NHK в пятницу.

Береговая охрана направила патрульные катера и вертолеты на поиски пропавших без вести двух членов экипажа 716-тонного сухогруза "Сейрю", столкнувшегося поздно вечером в четверг с 499-тонным "Коэи Мару" в районе пролива Курусима у побережья города Имабари префектуры Эхимэ, отмечает телеканал.

"Сейрю" в результате инцидента вскоре затонул, трое из пяти членов экипажа были спасены, поиск двоих, включая капитана, продолжается. Все трое спасенных находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. На борту "Коэи Мару" было четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Сообщается, что затонувший "Сэйрю" перевозил 2,2 тыс. тонн известняка.

Япония
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