Закон о защите гостайны приняли в КНДР

В законе не указано, что считается "государственной тайной"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея в ходе XXIV пленума Президиума Верховного народного собрания КНДР приняла новый закон, направленный на защиту государственной тайны, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что целью закона о "защите государственной тайны" является содействие обеспечению национальной безопасности и развитию "социалистического строительства" путем установления системы и порядка.

При этом не уточняется, что именно считается "государственной тайной".

В свою очередь наблюдатели из Южной Кореи заявили Yonhap, что закон, по-видимому, направлен на ужесточение государственного контроля и дисциплины в условиях затяжных экономических проблем.

Министерство по делам объединения двух Корей расценило этот шаг как отражение усилий режима Ким Чен Ына по "укреплению своего общего социального порядка".