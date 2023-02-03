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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Закон о защите гостайны приняли в КНДР

В законе не указано, что считается "государственной тайной"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея в ходе XXIV пленума Президиума Верховного народного собрания КНДР приняла новый закон, направленный на защиту государственной тайны, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что целью закона о "защите государственной тайны" является содействие обеспечению национальной безопасности и развитию "социалистического строительства" путем установления системы и порядка.

При этом не уточняется, что именно считается "государственной тайной".

В свою очередь наблюдатели из Южной Кореи заявили Yonhap, что закон, по-видимому, направлен на ужесточение государственного контроля и дисциплины в условиях затяжных экономических проблем.

Министерство по делам объединения двух Корей расценило этот шаг как отражение усилий режима Ким Чен Ына по "укреплению своего общего социального порядка".

КНДР
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