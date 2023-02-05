Не менее 23 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Как минимум 23 человека стали жертвами лесных пожаров в Чили, передает The Guardian.

В пятницу было зарегистрировано 76 новых очагов, в субботу - еще 16, тушение пожаров осложняется погодными условиями.

В нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение. Оно распространяется на области Ньюбле, Био-Био, и Арауканию.

Помощь в борьбе с пожарами Чили предложили Испания, США, Аргентина, Эквадор, Бразилия и Венесуэла.