Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - С помощью искусственного интеллекта специалистам удалось определить автора ранее неизвестной пьесы, хранившейся в Национальной библиотеке Испании. Им оказался драматург Лопе де Вега (1562 - 1635 гг.), который был представителем золотого века Испании.

Как сообщает The Guardian в воскресенье, предварительно были оцифрованы 1300 пьес, преимущественно из собрания Национальной библиотеки Испании, авторы которых оставались неустановленными или были определены ошибочно. Затем с помощью программы Stylo тексты были соотнесены с темы пьесами, которые содержались в базе данных проекта Etso.

В процессе анализа обнаружились текстовые совпадения между пьесой La francesa Laura ("Француженка Лаура"), автор которой был неизвестен, и произведениями за авторством Лопе де Вега. В дальнейшем выводы, сделанные на основе работы искусственного интеллекта, были подтверждены при традиционном анализе текстов.

Герман Вега, эксперт по золотому веку в литературе Испании из университета Вальядолида, рассказал, что пьеса La francesa Laura могла так и остаться незамеченной, если бы не возможность с помощью новых технологий определить ее автора. Он выразил мнение, что впереди еще много открытий, так как золотой век оставил много анонимных работ, которые еще предстоит атрибутировать.

Лопе де Вега написал сотни пьес, в числе которых - "Собака на сене", "Звезда Севильи", "Учитель танцев".