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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Белорусские военные заявляют, что скоро получат вертолеты Ми-35М

В течение года в Минске ждут поставки самолетов Су-30СМ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эскадрилья вертолетов Ми-35М поступит в ближайшее время на вооружение ВС Белоруссии, в течение года ожидается поставка самолетов СУ-30СМ, сообщило в воскресенье белорусское Минобороны.

"Буквально пару недель назад мы получили новую батарею Тор-М2, в ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М", - заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, белорусские пилоты уже переучены на эту технику, "и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению".

"В этом году спланирована также поставка, закупка самолетов СУ-30СМ. Для наших радиотехнических войск мы получим маловысотные радиолокационные комплексы "Роса" белорусского производства, также радиолокационные станции "Восток". Также спланирована поставка значительного количества авиационных средств поражения", - добавил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии.

Белоруссия
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