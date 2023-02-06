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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Девять человек погибли в Австрии и Италии из-за сильных снегопадов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Девять человек погибли в результате схода лавин в Австрии и Италии в минувшие выходные, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Агентство поясняет, что сильный снегопад и школьные каникулы привлекли лыжников в Альпы, причем люди катались в том числе на необорудованных трассах, невзирая на предупреждение о высокой лавинной опасности. Так, только в австрийском Тироле было зарегистрировано более десяти лавин. Власти установили четвертый уровень опасности по пятибалльной шкале.

Среди погибших были граждане Италии, Австрии, Германии, Китая и Новой Зеландии.

Австрия Италия Альпы
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