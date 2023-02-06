SpaceX перенесла запуск испанского спутника связи из-за непогоды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником связи Amazonas Nexus, планировавшийся в понедельник по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск теперь предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 17:32 по времени Восточного побережья США (во вторник в 01:32 по московскому времени).

Геостационарный спутник Ku-диапазона, произведенный компанией Thales Alenia Space для спутникового оператора Hispasat, предназначен для предоставления расширенных услуг связи на обоих американских континентах и в Атлантике, в том числе для воздушных и морских судов.

Большая часть доходов Hispasat поступает в основном из Латинской Америки, где компания также наблюдает растущий спрос со стороны государственных и коммерческих авиационных заказчиков.