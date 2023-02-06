Минфин Великобритании не готов увеличить расходы на оборону

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минфин Великобритании сигнализирует об отсутствии средств для увеличения расходов на оборону, несмотря на растущую необходимость модернизации армии страны, сообщает телеканал Sky News в понедельник.

По данным источников телеканала в оборонном ведомстве, в министерстве финансов Великобритании "дали понять, что дополнительных денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения".

Собеседники телеканала ранее отмечали, что необходимо увеличивать британский оборонный бюджет минимум на $3,7 млрд в год, отказаться от планов сокращения численности армии, облегчить правила закупок вооружений и амуниции.

Неназванный американский генерал в частной беседе заявил британскому министру обороны Бену Уоллесу, что британскую армию более нельзя считать первоклассной военной силой, напоминает телеканал.

Sky News сообщал, что анализ ситуации с вооруженными силами Британии позволяет сделать следующие выводы: в случае боевых действий ВС истощат запасы боеприпасов за "несколько дней", для формирования дивизии в 25-30 тыс. солдат, вооруженных танками, артиллерией и вертолетами, потребуется 5-10 лет, воздушное пространство Британии не защищено должным образом, а значительная часть бронетехники поступила на вооружение 30-60 лет назад, и в ближайшие годы ее не заменят.

В настоящее время, как предупреждают источники Sky News, Великобритания не сможет предоставить столько сил и средств, сколько от нее ожидают союзники по НАТО для укрепления обороны в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине.