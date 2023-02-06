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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Белоруссия отмечает резкий рост числа полетов разведавиации западных стран у ее границ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили о выросшем в разы числе полетов разведывательной и боевой авиации западных стран у границ республики.

"Хотелось бы отметить, что, к сожалению, если брать определенный промежуток времени, то говорить о том, что интенсивность полетов военной, боевой авиации, разведывательной авиации какая-то появилась тенденция к снижению - мы этого сказать не можем. Более того, количество полетов увеличивается кратно", - сказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии по идеологической работе Анатолий Булавко в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

Он уточнил, что "если раньше мы говорили о 30, 50, до 70 в месяц, то сейчас, на прошлой неделе, конкретная цифра - более 140 полетов за неделю".

"Из них практически третья часть - это разведывательная авиация. Как пилотируемая, так и беспилотники. О чем это может говорить? Это говорит о том, что летчики на сопредельной (территории) осваивают воздушное пространство, а разведчики (...) наблюдают за нашей реакцией, как мы на это будем реагировать", - отметил представитель белорусского военного ведомства.

Белоруссия
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