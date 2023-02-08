Боррель заявил, что Евросоюз стремится согласовать единую политику приема мигрантов

Фотопортрет мигранта, спасенного береговой охраной Испании в Средиземном море Фото: ZUMA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз не должен превращаться в "Европу-крепость", но должен быть готовым к смягчению ударов миграционных кризисов, рассуждает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в блоге, опубликованном во вторник вечером.

"Мы должны признать, что легальная миграция дает много преимуществ и что мы должны работать с партнерами, у которых есть свои интересы", - так он кратко выразил цели обновленной миграционный политики, обсуждение которой будет одной из главных тем предстоящего в конце недели специального саммита ЕС.

Он напомнил о тяжести миграционного кризиса 2015 года, когда в Европу прибыли более миллиона человек, в основном сирийцы, а также ситуации прошлого года, когда в ЕС хлынули с Украины 4 млн человек и получили там временное пристанище. Число людей, прибывающих в Европу через Средиземное море или Западные Балканы, увеличилось в 2022 году на 51% и 136% соответственно. За 2022 год зафиксировано около 330 тыс. нелегальных мигрантов. Центры размещения внутри ЕС переполнены.

В то же время миграция имеет полезные аспекты, подчеркнул Боррель. Демографические тенденции в Европе таковы, что ей нужны мигранты на рынке труда, и это будет продолжаться в будущем.

Миграция полезна и для стран, из которых она исходит. Мигранты материально поддерживают свои семьи и малую родину. По данным Всемирного банка, в 2022 году люди в странах с низким и средним уровнем дохода получили денежные переводы на сумму 626 млрд долларов.

Население в Европе становится старше и меньше по сравнению с соседними странами, особенно с Африкой. Перемещение, вызванное изменением климата, конфликтами и стихийными бедствиями, достигает рекордных цифр (более 100 млн в 2022 году по данным УВКБ ООН). Уровень миграции будет только расти.

Боррель признал, что со времен саммита в Тампере в 1999 году, на котором стояла задача принять общую миграционную политику ЕС, страны союза так и не смогли договориться. Теперь акцент делается на том, чего можно достичь, работая со странами происхождения мигрантов.

"Если мы повышаем требования к нашим партнерам, то и им должны предложить больше: не только в финансовом отношении, но и в ответ на их желание получить максимальную выгоду от миграции для собственного роста, - подчеркнул глава дипломатии ЕС. - Легальная миграция, мобильность и дополнительные маршруты могут стать важными элементами. Обязательство государств-членов (ЕС) предоставить легальные пути защиты поможет укрепить доверие к нам".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщил, что на 2023 год 17 стран-членов ЕС коллективно обязались предоставить почти 16 тыс. мест для поселения приезжих и 13,2 тыс. мест для гуманитарного убежища. Это означает, что ЕС предоставит почти 29 тыс. мест для безопасных и законных путей миграции (в дополнение к тем, что подпадают под критерии программы предоставления убежища). Этого, признает Боррель, недостаточно, но это "позитивный сигнал, на который нужно опираться".