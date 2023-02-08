Минобороны РФ заявило об уничтожении в Харькове цехов по модернизации БПЛА

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении в Харькове цехов авиазавода, где велись работы по модернизации беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

"В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

Российские войска наступают на донецком направлении, наносят удары по ВСУ на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и херсонском направлениях, сообщил он.

"На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков. По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль".

"На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Здесь, сказал он, уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град".

"На южно-донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его данным, "на херсонском направлении в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет ВСУ".

"В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал Конашенков. По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также, по словам Конашенкова, средствами ПВО за сутки уничтожено 10 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в ДНР в районах Авдеевки, Славянска, Новомихайловки, Угледара и Доброволья. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 382 самолета, 206 вертолетов, 3 046 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, а также 7 789 танков и других боевых бронемашин и 1 011 боевых машин реактивных систем залпового огня.