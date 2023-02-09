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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Молдавии предложили перейти к энергетическим единицам измерения газа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участники газового рынка Молдавии предлагают перейти к энергетическим единицам измерения природного газа, сообщила пресс-служба национального оператора - компании "Молдовагаз".

Основные участники рынка направят в Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) запрос о создании нормативной базы по переводу единицы измерения природного газа из кубометров в кВт/МВт-часы. Этот вопрос обсудили на совместном заседании в четверг представители АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", а также газотранспортных компаний "Молдоватрансгаз" и "Вестмолдтрансгаз".

"Такая практика широко распространена в странах Евросоюза, позволяя вести более точный учет при приеме-передаче природного газа на приграничных точках взаимоподключения, а также на оптовом рынке и в газораспределительной сети с учетом его текущей теплотворности и других параметров", - отмечает компания.

Применение такой системы в Молдавии позволит устранить возможные коммерческие разночтения между участниками рынка, в том числе налогового и таможенного характера. Внедрить новые правила предлагается с 1 июля текущего года.

Новые правила не повлекут за собой необходимость замены газоизмерительного оборудования (счетчиков), а объем потребления в кВт.ч будет рассчитываться на основе специальной формулы.

Директор госкомпании "Энергоком" Виктор Бынзарь также считает, что система измерений природного газа в Молдавии должна быть изменена.

"Сейчас многие интересуются Трансбалканским трубопроводом. Операторы в Молдавии должны быть более гибкими. Мы должны понимать, что молдавский рынок – это не только "Молдовагаз" и "Энергоком", газовую систему страны будут использовать и другими трейдеры. Именно поэтому мы намерены привести все наши внутренние процедуры в соответствие с евростандартами", - приводятся в сообщении его слова.

На встрече участников молдавского газового рынка также было предложено с марта в процедуре резервирования мощностей опираться "не на ежедневные, а на ежемесячные аукционы по продаже природного газа, проводимые на европейской платформе RBP", что позволит "повысить эффективность взаимоотношений между "Энергокомом" и покупающим у него природный газ "Молдовагазом".

Молдавия
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