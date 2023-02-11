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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Чилийская пловчиха проплыла 2,49 км в Антарктиде и установила рекорд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чилийка стала первой, кто проплыл 2,49 км в Антарктических водах. Об этом сообщает агентство United Press International.

Чилийская спортсменка, 37-летняя Барбара Эрнандес проплыла 2,49 км в ледяной воде температурой 2,2 градуса по Цельсию, одетая в обычный купальник.

Эрнандес сказала, что целью ее заплыва, который является новым мировым рекордом, было поднять проблему защиты антарктических вод.

"Плавание в Антарктиде было моей мечтой на протяжении многих лет и частью моей давней цели поплавать во всех семи частях мирового океана. Физически это было невероятно тяжело, но оно стоит того, если понимание о необходимости защиты этих вод дойдет до лиц, принимающих решения", - поделилась своими впечатлениями Эрнандес

К достижениям Эрнандес также относится самый быстрый заплыв на морскую милю через пролив Дрейка между Атлантическим и Тихим океаном.

Чили Антарктида
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