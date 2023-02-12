В Белоруссии спрогнозировали рост товарооборота с Россией на 6,5% в 2023 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рост товарооборота Белоруссии с Россией в текущем году составит 6,5%, прогнозирует посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Думаю, он (2023 год - ИФ) будет не менее результативным, чем прошлый. Конечно, ожидать к достигнутой высокой базе прошлого года таких же темпов (роста), наверное, было бы неправильным. Но рост товарооборота, если мы считаем его главным показателем какого-то развития, на уровне 6,5% будет очень хорошей цифрой. К той высокой базе, которая уже достигнута", - сообщил он в интервью гостелеканалу СТВ в воскресенье.

"Прошлый год у нас получился рекордным в торговле с Россией. Было несколько базовых задач, которые поставил президент и правительство. Основная из них - переориентировать $6,5 млрд с европейского и украинского рынков в Россию. Эта задача выполнена в полном объеме. В цифрах, если брать в долларах, экспорт в Россию у нас вырос на 40,5%, в натуральном выражении - на 10,5%. Если брать физические объемы", - отметил дипломат.