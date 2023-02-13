Рост ВВП Сингапура в 2022 году пересмотрен до 3,6% с 3,8%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Оценка роста экономики Сингапура в 2022 году пересмотрена до 3,6% с объявленных в начале января 3,8%, сообщило министерство торговли и промышленности страны.

В четвертом квартале, согласно окончательным данным, ВВП Сингапура увеличился на 2,1%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Темпы экономического роста в октябре-декабре замедлились по сравнению с 4% в третьем квартале и были минимальными с первого квартала 2021 года.

По сравнению с предыдущим кварталом объем ВВП Сингапура повысился на 0,1% (предварительно – 0,3%).

Власти страны сохранили прогноз роста экономики в 2023 году на уровне 0,5-2,5%, выразив осторожный оптимизм, что снятие карантинных ограничений в Китае поддержит объемы торговли и туристический сектор Сингапура.