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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Бывший вице-премьер Молдавии Спыну стал генсеком администрации президента

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну назначен генеральным секретарем администрации президента, сообщила пресс-служба президента.

Президент страны Майя Санду подписала в понедельник соответствующий указ, который вступает в силу 14 февраля.

Вячеслав Негруца, который до сих пор занимал эту должность, продолжит свою деятельность в качестве советника главы государства в экономической сфере.

Таким образом, Спыну возвращается на прежнюю должность, которую он занимал до того, как в июле 2021 года стал депутатом парламента, а в августе 2021 года - вице-премьером.

В пятницу премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке. Согласно Конституции, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. Кабинет министров продолжает исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства. Президент выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру своего советника по вопросам безопасности, секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.

По мнению экспертов, назначение Спыну на новую должность направлено на то, чтобы отмести любые спекуляции о том, что Спыну может остаться и в новом правительстве.

Спыну неоднократно подвергали критике оппозиция и СМИ, в частности, за ход переговоров о поставках газа в Молдавию и о поставках электроэнергии на правый берег Днестра с Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Молдавия Андрей Спыну
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