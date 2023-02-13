Первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС может состояться в марте

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии рассчитывает, что первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС состоится в марте, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Реализуются все мероприятия этапа физического пуска. Мы надеемся, что первое включение в сеть (второго энергоблока - ИФ) состоится уже в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска. Радует, что все идет в плановом порядке", - сказал Головченко в понедельник в Минске на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба премьера.