Израиль начал экспорт нефти, отгрузив первую партию с шельфового месторождения Кариш

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Израиль начал экспорт нефти с шельфового месторождения Кариш, разрабатываемого греческой компанией Energean.

Таким образом, страна, долгое время считавшаяся уязвимой из-за нехватки внутренних энергоресурсов, впервые стала экспортером нефти, пишет газета Financial Times.

Первая партия нефти была отгружена с плавучей установки для добычи, хранения и разгрузки (FPSO) Energean, расположенной на месторождении, в понедельник.

Месторождение Кариш находится на морской границе Израиля и Ливана, в связи с чем Бейрут оспаривал права на него. Лишь в октябре 2022 года правительство Израиля утвердило договор об установлении морской границы с Ливаном, по которому Кариш осталось за Израилем, а соседнее месторождение Кана - за Ливаном.

Energean начала добычу на Кариш в конце прошлого года. Компания сообщила, что реализацией добытой на нем нефти на международном рынке займется нефтетрейдер Vitol.

Ряд месторождений, открытых на шельфе Израиля за последние десять лет, помогли стране сократить зависимость от импорта энергоносителей. В настоящее время страна полностью обеспечивает себя газом, но все еще импортирует значительную часть потребляемой нефти, пишет FT.

Кариш является в первую очередь газовым месторождением, однако тот факт, что попутно на нем добывается нефть, существенно улучшает экономику проекта, говорят источники газеты.

Energean продает газ с месторождения по цене ниже международных бенчмарков, поскольку Израиль является довольно изолированным рынком, в то время как нефть может транспортироваться танкерами, и цена ее продажи будет близкой к глобальной.

Energean, акции которой торгуются в Лондоне, была основана греческим банкиром Матиосом Ригасом в 2007 году. Капитализация компании увеличилась вдвое с 2019 года и составляет порядка 2,2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд).