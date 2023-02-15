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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Турецкий рынок акций открылся резким ростом после недельного перерыва

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций Турции открылся резким ростом в среду после недельного перерыва в работе биржи, вызванного разрушительным землетрясением.

Индекс BIST 100 к 13:31 по Москве увеличился на 9,79%.

Рынок поддержала новость о том, что власти Турции обязали государственные и частные пенсионные фонды увеличить долю турецких акций в своих портфелях. В частности, теперь они должны направлять на инвестиции в акции не менее 30% от средств, которые государство выделяет на пенсионное обеспечение граждан, вместо 10%.

Торги на Стамбульской бирже были приостановлены 8 февраля. Двумя днями ранее в регионе произошло землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч людей в Турции и Сирии.

В 2022 году BIST 100 был одним из мировых лидеров роста, взлетев примерно в три раза (в нацвалюте) на фоне повышенного спроса местных инвесторов на акции в условиях крайне высокой инфляции. Темпы роста потребительских цен в Турции держатся на уровне почти 60%. Однако с начала 2023 года индекс упал на 18% на опасениях, что рост в прошлом году был чрезмерным.

Землетрясение в Турции

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Турция
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