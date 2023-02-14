В Турции из-под завалов спасли более 8 тыс. человек

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели, работающие в пострадавшей от землетрясения зоне в Турции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тыс. человек, значительную часть пострадавших в результате землетрясений уже выписали из больниц, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Эрдоган сообщил в видеообращении ко Всемирному правительственному саммиту в Дубае.

"Большинство из 81 тыс. пострадавших выписаны из больниц, некоторые продолжают лечение", - добавил он.

Помимо этого, турецкий лидер поблагодарил все страны, которые предоставили помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, а также в поиске и спасении людей. Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не забудет "дружбу, которую они проявили в тот трагический день".

Число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений, произошедших на прошлой неделе, превысило 36 тыс. человек. Так, в Турции зарегистрировали 31 643 погибших, а в Сирии - более 4,5 тыс.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.